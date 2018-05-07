Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Şenol Güneş, Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi takımdan ayrıklacağı iddialarına yanıt verdi. Şenol Güneş, "Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem" dedi.

İşte Şenol Güneş’in çok konuşulacak açıklamalarından satır başları;

“Her maça güzel futbol oynayıp kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de öyle olacak umarım başarırız. Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir. Şu an itibariyle kendi işimizi yapıyoruz. Kimseyle ilgili konuşmuyoruz. Susuyoruz ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz.

“TARAFTAR GİT DEMEDİKÇE GİTMEM”

Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı. Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. SAldırılar var ama sabırlı olmak durumundayız. SAbrımız teslim olduğumuzu göstermez. Tam aksine yapıcı olduğumuzu gösterir. Futbolun fair play tarafını dün söyledik. Bugün de buluyoruz. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.