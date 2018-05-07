SPOR

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi takımdan ayrılmayacağını ifade ederken, “Sezon başında da böyle oyunlar vardı. Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem” dedi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Şenol Güneş, Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi takımdan ayrıklacağı iddialarına yanıt verdi. Şenol Güneş, "Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem" dedi.

İşte Şenol Güneş’in çok konuşulacak açıklamalarından satır başları;

“Her maça güzel futbol oynayıp kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de öyle olacak umarım başarırız. Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir. Şu an itibariyle kendi işimizi yapıyoruz. Kimseyle ilgili konuşmuyoruz. Susuyoruz ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz.

“TARAFTAR GİT DEMEDİKÇE GİTMEM”
Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı. Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. SAldırılar var ama sabırlı olmak durumundayız. SAbrımız teslim olduğumuzu göstermez. Tam aksine yapıcı olduğumuzu gösterir. Futbolun fair play tarafını dün söyledik. Bugün de buluyoruz. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.

Taraftara da aynı şeyi söylüyorum. Mukavelem ne olursa olsuın onlar git demedikçe buradan gitmem. Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapıldı. Benim karakterim ve çizgim belli. Bu çizgiye herkesin gelmesini istemem. Kimseyi de değiştirmek istemiyorum. Ama futbol adına hep iyi şeyler yapıp örnek olmaya çalıştık. Hatalarımız olmuştur. En kötü ihtimal kendimi değiştirmeye çalışıyorum.

“SAHAYA ÇIKIN DENİLDİ, BİZ SUSTUK”
Yapılan haksızlık karşısında sustuk ki; sayın siyasilerin söylediği gibi, ‘ülkenin durumu iyi değil, siz susun sahaya çıkın’ gibi benim aklımın almadığı ama kabul ettiğim içimize sindirdiğimiz olayı, spor adamlarının daha ağzına alıp da bir kelime konuşamadığı bir dönem yaşıyoruz. E o zaman daha konuşacak ne kalıyor? Böyle olursa seyirci de kaçar, futbol da gelir gider. Burada yine elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz de gelimizden geleni yapacağız.”

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şenol güneş Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamsın
3-5 sahtekaar laz bjk yı ele geçırmıs. batıracaklar. seyredın gorun.
Valla bu adama Fikret Orman seneye kaliteli ve elit futbolcular alırsa Beşiktaş yine şampiyonluk havasına girer; yok Negredo,Lens,Love ve onlara benzer futbolcu alırsa seneye bir şey olmaz bu takımdan
seviyoruz hocam seni adamsın
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