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Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Günebakış Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'da hem sahada hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör olarak uzun süredir aklındaki planı Aralık’taki kongre sonrası hayata geçirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme

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Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevi bırakmak isteyen Teknik Direktör Ünal Karaman’a ‘devam et’ diyen Ağaoğlu’nun gözünün Beşiktaş’taki koltuğu sallantıda olan Şenol Güneş’te olduğu ifade edildi.

Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevi bırakmak isteyen Teknik Direktör Ünal Karaman’a ‘devam et’ diyen Ağaoğlu’nun gözünün Beşiktaş’taki koltuğu sallantıda olan Şenol Güneş’te olduğu ifade edildi.
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Ağaoğlu, Güneş’i yeniden Trabzonspor’un başına getirmek istiyor.

Ağaoğlu, Güneş’i yeniden Trabzonspor’un başına getirmek istiyor.
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Ağaoğlu, eğer Güneş devre arasına kadar Beşiktaş’tan ayrılırsa ve kendisi de Aralık’taki kongrede yeniden koltuğunda olursa büyük planı devreye sokacak.

Ağaoğlu, eğer Güneş devre arasına kadar Beşiktaş’tan ayrılırsa ve kendisi de Aralık’taki kongrede yeniden koltuğunda olursa büyük planı devreye sokacak.
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Karaman’ı bırakmak istemeyen ama büyük bir güç ile hocasını güçlendirmenin hesaplarını yapan Ağaoğlu, devre arası düşündükleri gerçekleşirse Güneş’i futbolun patronu yapacak.

Karaman’ı bırakmak istemeyen ama büyük bir güç ile hocasını güçlendirmenin hesaplarını yapan Ağaoğlu, devre arası düşündükleri gerçekleşirse Güneş’i futbolun patronu yapacak.
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Güneş-Karaman ikilisi ile devam etmek isteyen Ağaoğlu, planı devre arası gerçekleşmezse bu operasyonu sezon sonu mutlaka yapmayı planlıyor.

Güneş-Karaman ikilisi ile devam etmek isteyen Ağaoğlu, planı devre arası gerçekleşmezse bu operasyonu sezon sonu mutlaka yapmayı planlıyor.
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Beşiktaş şenol güneş Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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