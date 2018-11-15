Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Günebakış Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'da hem sahada hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör olarak uzun süredir aklındaki planı Aralık’taki kongre sonrası hayata geçirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme

1 / 5 Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevi bırakmak isteyen Teknik Direktör Ünal Karaman’a ‘devam et’ diyen Ağaoğlu’nun gözünün Beşiktaş’taki koltuğu sallantıda olan Şenol Güneş’te olduğu ifade edildi.

2 / 5 Ağaoğlu, Güneş’i yeniden Trabzonspor’un başına getirmek istiyor.

3 / 5 Ağaoğlu, eğer Güneş devre arasına kadar Beşiktaş’tan ayrılırsa ve kendisi de Aralık’taki kongrede yeniden koltuğunda olursa büyük planı devreye sokacak.

4 / 5 Karaman’ı bırakmak istemeyen ama büyük bir güç ile hocasını güçlendirmenin hesaplarını yapan Ağaoğlu, devre arası düşündükleri gerçekleşirse Güneş’i futbolun patronu yapacak.