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Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2018 08:49 | Son Güncelleme

Önceki gün görüşen başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş, yeni sezon planlaması hakkında konuştu. Güneş, "Eğer Negredo ve Love kalırsa benim 1. forvetim Larin olacak. İkisini de direkt oynatmayı düşünmüyorum" dedi

Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon planlaması ile ilgili bir araya geldi. 4 saat süren toplantıda Orman ve Güneş teklif gelmesi halinde her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliği yaparken; Cyle Larin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Orman, takımda Lens, Love ve Negredo'yu öncelikli olarak elden çıkarmak istediklerini aktarırken, Şenol Güneş de bu durumu destekleyici bir karşılık verdi. Tecrübeli teknik adam, "Eğer Negredo ve Love kalırsa benim 1. santrforum Larin olacak. İkisini de direkt oynatmayı düşünmüyorum. Bu yüzden ikisini de elden çıkarmak iyi olacaktır" dediği öğrenildi.

ÖNCELİK SAĞ BEK

Başkan Orman ve Güneş'in gerçekleştirdiği zirvede başarılı çalıştırıcı, daha önce de ifade ettiği gibi acilen bir sağ bek istediğini yineledi. Şenol Hoca bunun yanı sıra "Quaresma ve Lens de gönderilirse sağ kanada da takviye isterim" şeklinde konuştu. 1-2 transferin özellikle hazırlık maçlarının oynanacağı kampa dönemine yetişmesini isteyen Güneş'in bunun olmaması durumunda sağ bekte Gökhan Gönül'ün yanı sıra Necip ve altyapıdan alınacak genç bir ismi deneyeceğini söylediği ifade edildi. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
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