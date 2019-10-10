Şenol Güneş: Bizi işgalci gibi göstermek istiyorlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Güneş "Kadro yarın netleşecek ama birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz. Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Kazanmaya yönelik, hücuma yönelik ne yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Arnavutluk son maçlarda aldığı sonuçlar ve oynadığı oyunla moral kazandı. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Akıllı, sabırlı, çok koşan ve birbirine yardım eden takım olacağız" dedi.
Gruptaki yarışla ilgili bir soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir; bu avantajı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Maça gelecek taraftarlara da çağrıda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü "Kırmızı-beyaz rengi görmek istiyoruz. Bütün kulüplerimizin renkleri güzel. Bütün kulüpler bizim takımlarımız ama yarın bir Milli Takım maçı var. Yarın sahada o görüntüyü, o desteği bekliyorum. Tüm Türkiye bizden başarı bekliyor. Onların beklediği başarıyı vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Motivasyonumuz var, hazırız bu konuda" dedi.
"DIŞARIDA OLANLAR DESTEK OLMALI"
Sakatlar olduğunu kaydeden milli çalıştırıcı, "Abdülkadir, Hasan Ali, Cengiz, Dorukhan... Sakatlar var. Takımda ciddi boyutta bir sakatlık yok, 22 oyuncu ve 4 kaleci hazır, bunların hepsi oynayabilir. Yarın oynatacağımız oyuncuların başarılı olmasını bekliyoruz, başarılı devam ederlerse, sorun yok. Olmazlarsa da, alternatifleri var. Bu maçta hücum edip, gol atmayı daha çok düşünürken, Fransa maçında farklı düşünebiliriz, bunlar hep yoruma açık. 11'de olacak oyuncu, 'ben %100'ümü vermeliyim' diye düşünmeli. Dışarıda olanlar da temiz kalbi ve iyi niyeti ile destek olmalı. Duygu birlikteliği bize başarıyı getirecektir. O oynasa, bu oynasa olacaktır ama bunun üzerinden hesap kesmek doğru değil" diye konuştu
"BİZİ İŞGALCİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de görüşleri sorulan Güneş, dış basının yaklaşımına ve ülkelerin açıklamalarına tepki gösterirken; "Türkiye bulunduğu konum nedeniyle sıkıntıları uzun süredir geçiriyor. Sevr ile beraber tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken, Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz ile küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz. Savaşı kimse istemez, siz ister misiniz? Ben hiç istemedim, benim ülkem de istemez. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelerde nifak tohumları çıkartarak birbirine vurduruyorlar. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bunların çok güzel mesajları var. Ekonomik alanda, başka alanda kendini korumaya çalışan bir ülke olmaktan bıktık artık. Biz sınırlarımızın içinde kalmak istiyoruz. Bu savaştan bizim ne karımız olacak ya? Bu çocukların günahı ne? Evlatlarımız orada savaşıyor. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Savaş nerede olsun, nefretle kınıyoruz. Biz savaş yapmak istemiyoruz, biz kalkınmamıza engel olmaya çalışanlara dur demek istiyoruz. Biz ırk, dil, din ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Bu ülke sürekli tehdit altında, olacak şey değil. Dünyayı daha aklı selim olmaya davet ediyorum" diyerek tepki gösterdi.
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