Şenol Güneş: Bizi işgalci gibi göstermek istiyorlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güneş "Kadro yarın netleşecek ama birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz. Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Kazanmaya yönelik, hücuma yönelik ne yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Arnavutluk son maçlarda aldığı sonuçlar ve oynadığı oyunla moral kazandı. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Akıllı, sabırlı, çok koşan ve birbirine yardım eden takım olacağız" dedi.

Gruptaki yarışla ilgili bir soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir; bu avantajı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maça gelecek taraftarlara da çağrıda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü "Kırmızı-beyaz rengi görmek istiyoruz. Bütün kulüplerimizin renkleri güzel. Bütün kulüpler bizim takımlarımız ama yarın bir Milli Takım maçı var. Yarın sahada o görüntüyü, o desteği bekliyorum. Tüm Türkiye bizden başarı bekliyor. Onların beklediği başarıyı vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Motivasyonumuz var, hazırız bu konuda" dedi.