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Şenol Güneş: "Bizim adımıza güzel bir akşam oldu"

04.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana galibiyetinin ardından, "Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldılar. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

Beşiktaş, rövanş maçında KF Tirana’yı 2-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükseldi. Maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. İki maça bakıldığında oyun kalitesi olarak üstün olduklarını belirten Güneş, "Bugün sahanın zemini pas yapmamıza izin vermedi. Rakip uzun toplar ve kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştı. Biz iyi savunma yaptık ve pozisyonlar bulduk. İki maçı kazanarak tur atlamak önemli. Oyuncularım rakibin iştahına ve seyircilerin coşkusuna rağmen güzel bir galibiyet aldılar. Bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

Amartey’in performansıyla ilgili bir soru üzerine Güneş, "Amartey takıma geç katıldığı için idmansızdı. Necip gayet iyiydi ama sakatlandı. Amartey uyumlu şekilde verimli oynadı. Onana, Semih, Demir Ege ve Umut da iyiydi. Maça başlayanlar ve sonradan dahil olanlar genel olarak iyiydiler" diye konuştu.

Yaşanan olaylarla ilgili de yorum yapan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Sahada kötü görüntüler istemiyoruz. İstanbul’da da burada da dostluk içindeydik. Tribünlerdeki görüntüler güzel değildi. Şiddeti kim yaparsa yapsın doğru bulmam. Daha sonra taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldular, doğrusu da budur” ifadelerini kullandı.

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