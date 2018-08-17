SPOR

Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2018 00:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynanan rövanş mücadelesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 mağlup olmalarına rağmen tur atladıkları LASK Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Güneş, “Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı. İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık. Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle gözüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı. Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Maçın yayıncısının son dakikaya kadar belli olmamasını da değerlendiren deneyimli hoca, “TRT bizim televizyonumuz, Türkiye’nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!
Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Carlos Kameni'ye Auxerre talip oldu!

Carlos Kameni'ye Auxerre talip oldu!

Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel: Michael Frey transfer için Fenerbahçe ile anlaştık!

Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel: Michael Frey transfer için Fenerbahçe ile anlaştık!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Santos Başkanı Jose Carlos Peres'ten Fikret Orman'a: Büyük korkaklık yaptı!

Santos Başkanı Jose Carlos Peres'ten Fikret Orman'a: Büyük korkaklık yaptı!

LASK Linz - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı!

LASK Linz - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı!

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.