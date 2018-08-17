Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 mağlup olmalarına rağmen tur atladıkları LASK Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Güneş, “Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı. İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık. Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle gözüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı. Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Maçın yayıncısının son dakikaya kadar belli olmamasını da değerlendiren deneyimli hoca, “TRT bizim televizyonumuz, Türkiye’nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.

