Şenol Güneş: Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Genk maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş’in yaptığı açıklamalar...

"Kazanmak için sahaya çıktık. Kazanmayı hak etmiştik. Önde iyi toplar kazandık ama kullanırken eksik kaldık. Son 10 dakika oyundan düştük. O bölümde rakip gelmeye başladı. Top, Vida'nın dizine çarptı ve gol oldu. Oyuncularım çok çalıştı. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Uzatma dakikalarında panikledik ve 2 pozisyon verdik. Onun dışında takım gayet iyiydi. Zaman zaman iyi paslar yaptık. Hücumda daha isabetli pas yapamadık ve pozisyonları değerlendiremedik. İyi takımız. Bu grupta en kötü maçımızı kendi sahamızda oynadık. Oyuncularıma teşekkür ederim.

Lens'de çekme oldu. Mustafa oyuna iyi girdi. O da son bölümde yoruldu. O da oyundan düştü. Son bölümde 25 numaraya yakın olmalıydı. Necip ve Medel de son bölümlerde kramp girdi. Önde sıkıntımız vardı. Top tutamadık. Dorukhan iyi çalıştı. Kramp girdiği için oyundan düştü ve değiştirdik."

