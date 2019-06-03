Şenol Güneş: Bundan sonra savaş başlıyor

A Milli Futbol Takımı, Alanya’da hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Emre Taşdemir’e neden kızdığının sorulmasına, "Emre yetenekli bir oyuncu, uzun süredir oynamıyor. Performansı yüzde yüz olduğu zaman daha iyi olacaktır. Pozisyon bilgisi açısından hücuma yönelik iyi oynuyor, defansa yönelik eksiklikleri var. Kontrolsüz gidip gelince çok yoruldu, kramplar oluştu. Güvensizlikleri var, kramp girdikçe, kendini dışarı atmak istiyor. Devam etmesini istedim. Sonra iyi oynadı. Depar attı, ribauntta kafaya çıktı. O psikolojiyi yenmesi lazım. Onu görmek istedik. Kızmak değil de uyarı içindi. Bildiğim bir oyuncu. İdeal bir sol bek açısından yüzde yüz değil ama ofansı iyi. Performansı yükseldiği zaman daha iyi olacak. Elimizde Hasan Ali var Emre var bakacağız şartlarına" açıklamasını yaptı.

"BU OYUN TEMPOSU FRANSA İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Yunanistan ve Özbekistan maçlarını değerlendiren Güneş, "İki maç birbirinden farklıydı. İki maçta da kazanmaya yakın bizdik, 3-4 gol atabilirdik. Özbekistan’ karşısından ilk 35 dakika iyiydik ve oyuna hakimdik. Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil, bunu oyuncu da bende biliyorum. Oyun yapısı da farklı olacak daha iyi bir takıma karşı hem ofansif hem defansif iyi oynamalıyız. İki yönü de iyi yapmalıyız. Oyuncuların durumunu görmek açısından iyiydi. Sadece bir oyuncu üzerinden örnek vereyim. İrfan bir önceki maçta olumsuzdu, bu maçta çok iyiydi. Oyuncu yüzde yüzünü vermeli, göstermeli. Buraya seçilen oyuncuların hepsi iyi. Farkı antrenmanda göreceğiz, maçta göreceğiz. Hayalimizdeki takım olması yeterli değil, o hayalin gerçek olması için futbolcuların kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekir. 31 oyuncu içinden bakacağız. Okay’ın durumuna bakacağız. Dışarıda kalan oyuncular kötü değildir. Biz bu kadro içinden bir 23 yapacağız. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak istiyorum. Fizik teknik ve taktik olarak Fransa’yı kimlerle kaldırırız diye görmeye çalıştık. Emre’ye kramp girmesi eksi puan" diye konuştu.