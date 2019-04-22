Şenol Güneş: Burak'ın golünü sanki gizli bir güç atmış gibi oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda DG Sivasspor’in konuğu oldu. Karşılaşma Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamasından önce masanın üzerindeki mikrofonların yüksekliğinden şikayet ederek mikrofonları indirtti.

Güneş, aldıkları üç puana sevinseler de oyunun kendisini mutlu etmediğini belirtip, “İlk yarı Sivasspor karşısında mağlup olmuştuk. Onun ardından Sivasspor’un çıkışı başlamıştı. Ligde enteresan sonuçlar aldı. İyi maçlar oynadı. Dinamik, koşan, önde de baskı yapabilen, savunma takımı görüntüsü verdiği düşünülüyor ama aslında hücumda daha etkili olan bir takım. O yüzden işimizin zor olduğunu düşünüyorduk. Sivasspor sahasında tüm takımlara da ters gelebilir. İlk yarı denk oynadık ama ikinci yarı maç tamamen lehimize döndü. Sivasspor bizim de oyun üstünlüğümüzü kabul etmişken, gereksiz olarak hakemle itişmeye girmemiz, arkasından oluşan sakatlık ve yediğimiz gol rakibi ve seyirciyi oyuna soktu. Ortak bir oyun oldu ondan sonra. İkinci yarı oyun üstünlüğümüz var ama pozisyon sayımız az oldu. Sonunda da güzel bir gol oldu. Sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. Üç puan geldi, gelen üç puana seviniyoruz. Mutlu olduk ama oyun olarak mutlu değilim” dedi.