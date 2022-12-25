Şenol Güneş canlı yayında muhabire sinirlendi! ''Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde...''

Şenol Güneş'in tavrı sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ilginç bir an yaşandı. Gaziantep FK maçı ile ilgili soru sorulmamasına tepki gösteren Şenol Güneş, şaka yollu bir şekilde muhabire takıldı.

"MAÇLA İLGİLİ SORU SORMAYACAKSIN HERHALDE?"

Kendisine maçla ilgili soru sorulmamasına sinirlenen Şenol Güneş, muhabire dönüp, "Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde? Önemli olan burada Gaziantep FK maçı" diyerek sözlerine devam etti.

"GAZİANTEP İYİ BİR TAKIM"

Şenol Güneş: "Gaziantep iyi bir takım. İyi bir hocaları. Zor bir dönem iki taraf için de. Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Biz her maçı kazanmak zorundayız. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.



