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Şenol Güneş canlı yayında muhabire sinirlendi! ''Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde...''

25.12.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Güneş, maçla ilgili bir soru sorulmaması üzerine şaka yollu bir tepki gösterdi.

Şenol Güneş canlı yayında muhabire sinirlendi! ''Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde...''

Şenol Güneş'in tavrı sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ilginç bir an yaşandı. Gaziantep FK maçı ile ilgili soru sorulmamasına tepki gösteren Şenol Güneş, şaka yollu bir şekilde muhabire takıldı.

"MAÇLA İLGİLİ SORU SORMAYACAKSIN HERHALDE?"

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Kendisine maçla ilgili soru sorulmamasına sinirlenen Şenol Güneş, muhabire dönüp, "Maçla ilgili soru sormayacaksın herhalde? Önemli olan burada Gaziantep FK maçı" diyerek sözlerine devam etti.

"GAZİANTEP İYİ BİR TAKIM"

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Şenol Güneş: "Gaziantep iyi bir takım. İyi bir hocaları. Zor bir dönem iki taraf için de. Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Biz her maçı kazanmak zorundayız. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.


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Şenol Güneş beşiktaş AZ fk

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