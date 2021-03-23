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Şenol Güneş: Cruyff ile benzer taraflarımız var

23.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ve Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Cruyff ile benzer taraflarımız var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

ÇOK ZORLU MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

Zorlu bir yola çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Bir organizasyona bakarsak, futbol camiası içinde en önemli organizasyon Dünya Kupası, sonra Avrupa Şampiyonası. Ortak hayalimizi bunun üzerinde kurgulamıştık. 2020'de Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık, bu ilk hayalimizdi. Onu bir kenara atalım şu anda, diğeri ve daha önemlisi Dünya Kupası finallerinde olmak. Daha önce 2002'de katıldım ben. Yeniden o atmosferi, o başarıyı elde etmek istiyoruz, arkadaşlara geçmişi de göstererek, Dünya Kupası'na katılmanın bugünlerden geçmekten olacağını düşünüyoruz. Zorlu maçlar oynayacağız, grubun en zorlu rakipleriyle ilk maçları oynayacağız. Zor maçlar olacak, uzun bir yolculuk olacak. Bu işi başaracak gücümüz var. Hiçbir zaman sahaya teslim olmayan, doğruları yapan, fair-play dışına çıkmayan bir takım olarak çıktık. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz, sabır ve zaman her şeyin ilacıdır. Bu bir teslimiyet değil, savaşmanın doğru adımları. İnşallah başaracağız." dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden Şenol Güneş: "Yeni oyuncular, eski oyuncular, eskilerin çok çağrılması, yenilerin geç çağrılması, o çağrıldı, bu çağrıldı, çok şey konuşulabilir, bu hayatta her şey var. Olumsuzları geriye atalım. Hava koşulları, rakibin gücü ne olursa olsun, kim gelip giderse gitsin, Türkiye başarılı olsun. Türkiye bize bir görev verdi, inşallah başarırız. Cruyff'un kitabını da okudum, kendi hayatımın kitabını da yazsam aynısını yazardım. Benzer taraflarımız var. Yetenekli, becerikli bir oyuncuydu, çok beğendiğim bir tarzı vardı. Kendisi Hollanda'nın yetiştirdiği ve yeni hocalar yetiştiren, büyük izler bırakan biri. Benim de bundan sonraki tek hayalim bu. Sportif başarıdan sonra o tip ve daha iyi oyuncuları üreten bir ülke olmak zorundayız, onun için de yatırım yapmalıyız" şeklinde konuştu.

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