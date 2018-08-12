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Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisarspor maçının 21 kişilik kadrosuna almadı. Şenol Güneş'in Vida'yı Akhisarspor maçının kadrosuna almama nedeni belli oldu.

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sürpriz tercihlerde bulundu.

Hırvat stoper Domagoj Vida'yı 21 kişilik maç kadrosuna almayan Güneş, Ricardo Quaresma'yı da yedek kulübesinde tuttu. Şenol Güneş'in Domagoj Vida'yı tatilden yeni geldiği ve takımla çok az çalışmaya çıktığı için 21 kişilik kadroya almadığı belirtildi.

ADRIANO YEDEK, LARIN İLK 11

Avrupa Ligi maçlarında Adriano'yu oynatan tecrübeli teknik adam, Akhisarspor karşısında ise Brezilyalı yıldızı yedek oturttu. Forvette ise Negredo ve Vagner Love yerine Cyle Larin görev aldı.

Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısındaki 11'i şu şekilde; Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin

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Beşiktaş domagoj vida şenol güneş

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