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Şenol Güneş'e çakmak atan kişi serbest bırakıldı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Serbest bırakılan isimler arasında Şenol Güneş'e çakmak atan kişi de yer aldı.

Şenol Güneş'e çakmak atan kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sırasında çıkan olaylar sonucu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş fenerbahçe beşiktaş

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