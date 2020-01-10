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  4. Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Güneş, ikinci devre için başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Türkiye Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

(AA)

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