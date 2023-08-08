Şenol Güneş "Gelmek istiyor" demişti! Talisca Güneş'i yalanladı, ortalık karıştı

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş, transferlerine hız kesmeden devam ederken tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş basın mensıplarına yaptığı açıklamayla taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

"TALISCA BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR" DEMİŞTİ

Güneş yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde takımın yıldızı olan ve son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan yıldız oyuncu Anderson Talisca için, "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon euro'dan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız." şeklinde konuşmuş, bu sözler siyah-beyazlı camiada heyecan yaratmıştı.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime Talisca transferi için çağrıda bulunurken; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı paylaşım yaptı.

YILDIZ İSİMDEN PAYLAŞIM

Talisca paylaşımında Şenol Güneş'i yalanlarken, transfer durumunun olmadığını vurgulayarak "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Talisca'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş cephesinden gelecek yanıt merakla beklenmeye başlandı. Cristiano Ronaldo'nun ardından Saido Mane'yi de transfer eden Al-Nassr'ın Talisca ile yolları ayırmaya sıcak bakacağı iddia edilirken, Brezilyalı yıldız 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamak istediğini mesajını verdi.



