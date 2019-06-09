Şenol Güneş: Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında sahasında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek, "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik" dedi.

"MÜTHİŞ BİR TARAFTAR VARDI"

Maçtan önce ve sonra güzel şeylerin yaşandığını da aktaran Güneş, "Müthiş bir taraftar vardı. Samimi, sıcak, coşkulu ve bize destek olan, rakibe de baskı yapan bir taraftar vardı. Aynı zamanda müthiş ve disiplinli oyuncular vardı. Başından itibaren kenardakiler de dahil oyunun bir parçası olarak görev yaptılar. Aynı zamanda dualarıyla destek olduğunu hissettiğim, Türkiye'nin her yerinden takımımızı sevenlerin olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerji vardı, tek yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.