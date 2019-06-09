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Şenol Güneş: Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Fransa karşısında güvenli, coşkulu ve akıllı oynadığını söyledi. Güneş, ayrıca maçta üstün olan tarafın da kendileri olduğunu dile getirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında sahasında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek, "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik" dedi.

"MÜTHİŞ BİR TARAFTAR VARDI"

Maçtan önce ve sonra güzel şeylerin yaşandığını da aktaran Güneş, "Müthiş bir taraftar vardı. Samimi, sıcak, coşkulu ve bize destek olan, rakibe de baskı yapan bir taraftar vardı. Aynı zamanda müthiş ve disiplinli oyuncular vardı. Başından itibaren kenardakiler de dahil oyunun bir parçası olarak görev yaptılar. Aynı zamanda dualarıyla destek olduğunu hissettiğim, Türkiye'nin her yerinden takımımızı sevenlerin olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerji vardı, tek yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA İZLANDA MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

İyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, "Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa'nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda'dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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