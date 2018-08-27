Şenol Güneş Halis Özkahya'ya patladı! 'Rahatsız mısın sen?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçı sonrası hakem Halis Özkahya'yı hedef aldı. Maçı "Hem sürpriz hem mucizeler oldu." diye değerlendirmeye başlayan Şenol Güneş, "Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız gereken maçtı. Rakip elinden gelen gayreti yaptı. Beklediğinden fazla gol attı ve üç puan aldı. Kazanamadık. İlk yarıda orta sahamızda defansif duruşta çok büyük boşluklar verdik. Şanssızlık oldu. Oyuncuya çarptı gol oldu. Şanssızlık, haksızlık... Dikkatin de az olduğu maçtı. Üç tane gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gereken maçta geri düştük. Futbol böyle bir şey." dedi. 'RAHATSIZ MISIN SEN?' Hakem Halis Özkahya'yı eleştiren Güneş, "Futbolun oynanması için de temponun düşürülmemesi gerekiyor. Hakemin buna göz yumması gerekirdi. Hakem, rakibi dinlendirmek için mi geldin, oyunu hızlandırmak için geldin. Kartı yazıyor, oyunu durduruyor. Bu hakem geçen sezon da Antalya maçında attığımız golü vermedi, penaltı pozisyonunda rakip lehine ters faul kararı verdi. Rahatsız mısın sen? Böyle oluna demek ki maçı idare ediyorsun. Penaltı pozisyonlarının daha hafifini ilerleyen dakikalarda vermedin. Oyun yavaş oynatılır mı? Niye kesiyorsun, durduruyorsun oyunu. Sanki gizli adamı oyuna koyuyorlar. Futbolun kuralları varsa oynamaya dönükk olması gerekiyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Biz gayretimizin karşılığını alamadık ve oyunu kaybettik." diyen Güneş sözlerine şöyle devam etti; "Onlar gayretleri sonucu galip geldiler. Daha çok pozisyon bulduk, ama bunları çeviremedik. 3-1'den sonra da maçı alabilirdik. İlk yarıda zaten orta sahada defansif alanda eksiklerimiz vardı. Rakibin kontra pozisyonları yok." TOLGAY'IN OYUNDAN ÇIKMASI... Tolgay'ın erken oyundan alınmasını da değerlendiren Şenol Güneş, "Oyunun gidişi iyi değil ki, karşılayamıyorsunuz. Etkin olunmayınca oyuncu değiştiriyorsunuz. Hakan'ın geldiği pozisyonda orta sahada karşılamasa gereken oyuncular yok. Oradaki ortadan delinme hak ettiğimiz bir şey değildi. Ofsayt mı değil mi? Ona girmeyeceğim. Ona hakemler karar versin. Bu kadar az pozisyonda rakibin gelip gol bulması hatamızdı. Bugün maça gollere bakmadan izlerseniz Beşiktaş hak etmişti." diye konuştu. Değişiklik konusunda da eleştirilere göndermede bulunan Şenol Güneş, "Vida'nın rahatsızlığı vardı. Onun için dışarı aldık. Forvet almak zorundaydık. Hocalık yapanlar bilir bunu. Bilmeleri gerekir ama öğrenmiş olurlar. Biraz daha dikkatli konuşalım." açıklamalarını yaptı.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında çok pozisyon bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, "Rakip geldiği ilk pozisyonda golü buldu. Her pozisyonda golü yedik. Maç sürprizle bitti, oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. İlk yarı pozisyon verdik, ikinci yarıda ataklarımız vardı. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik ama olmadı." diye konuştu. Oyuncularının üç günde bir oynamasına rağmen iyi mücadele verdiklerini kaydeden Güneş, "Atamadığımız gollerle ve yediğimiz basit gollerle yenildik. 3 puan kaybettik. Bütün emekler heba oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı. 'SANKİ MEKTUP YAZIYOR' Antalyasporlu oyuncuların sık sık yerde kalmalarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şunları söyledi: "Adam zaman geçiriyor, 15 dakika versen yetmez. 80. dakikada sarı kartı veriyorsun, ilk yarıda niye vermiyorsun Oyun biterken lehimize faul veriyorsun, o zaman Larin'in pozisyonu penaltıydı. Oyunu niye oynatmıyorsun, niye ağırlaştırıyorsun, sanki mektup yazıyor. Sakat oyuncu kalkıyor hemen sahaya giriyor. Oyunun temposunu düşürdüğünde zaten rakip istediğini almış oluyor."