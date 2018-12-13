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Şenol Güneş: Herhangi bir mazeret bu oyunun sebebi olmamalı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2018 23:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö mağlubiyetinin ardından, “Onlar kazandı, böyle bir maçı kaybettiğimiz için biz de üzgünüz” dedi.

Şenol Güneş: Herhangi bir mazeret bu oyunun sebebi olmamalı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş evinde Malmö’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı kaybettiklerini ifade ederek, “Kazanabileceğimiz bir maçtı, iyi başlamıştık. Pozisyon bulmamıza rağmen golleri bulamadık. 20 dakikada sonra onlar da oynadı. Sadece duran toptan pozisyon bulmaya çalıştılar. Pozisyon vermeden etkin başladığımız maçta hücum esnasında geride 3 pasta golü yedik. 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha çok topa sahip olmaya başladı. Biz de net pozisyonlar bulduk son bölümde golü de bulabilirdik. Onlar kazandı, biz de üzgünüz böyle bir maçı kaybettiğimiz için” dedi.

“Pazar gününü düşünüyoruz”

Önlerindeki kulvara odaklanacaklarını ifade eden Güneş, “Pazar günü maçımız var. Süre kısa. Elimizdeki oyuncuları maça hazırlayacağız. Önceki maçı kaybettik, önümüzde maç var buna zaman yok. Pazar günkü maça hazırlanacağız. Bütün gücümüzle pazar gününü düşünüyoruz” diye konuştu.

“Mazeretler bu oyunun sebebi olmamalı”

Bugünkü maçın hiçbir sebebi olamayacağını belirten Şenol Güneş, “İki maçta pozisyon vermeden 2 gol yedik. Genk maçında kötüydük orada kazanıp işi bitirebilirdik. Bu mazeretleri kullanıp bir şeyi çözemeyiz. Maça başlarken oyuncular coşkulu başladı ama golleri bulamadık. Şikayetleri daha önce de söyledim. Herhangi bir mazeret bu oyunun sebebi olmamalı. Bu maç bitmiştir. Oyuncuların performansı tabii ki de konuşulacak. Yan sebeplere dalarsak aynı hatayı yaparız. Zamanı gelince konuşacağız” şeklinde konuştu.

“Oyunculara eleştiri yapmayı doğru bulmuyorum”

Oyuncularına eleştiri yapmayı doğru bulmadığını anlatan Şenol Güneş, “Elimizdeki oyuncu verilen görevi yapmaya çalışır. Larin, Love içinde aynı şey. Emek verdiler. Netice anlamında sıkıntı yaşadık. Bir hatamızda baskıyı yapamadık. Dolayısıyla böyle maçı kaybettikten sonra o hata bu hata yaptık olmaz. Görev veren benim, sorumluluk benimdir. Elimizdeki oyuncuların en iyi şeyi yapmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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