SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

27.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HİKAYE DAHA YENİ BAŞLIYOR"

"Hikaye daha olmadı, her gün yeni bir başlangıç Yeni bir hikaye için daha yeni başlıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Akıllı oynadık, sabırlı oynadık, iyi konsantre olduk"

"GURUR DUYUYORUZ"

"Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum, alnından öpüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Herkes mutlu, ben de mutluyum. Türk insanının başaramayacağı bir şey yok. Başarıların sürdürülebilir olması lazım.. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bunlar güzel şey. Biz biriz, birlikteyiz."

"BU ÇOCUKLAR ÜLKE İÇİN OYNUYOR"

"Bu futbolcular kendi adına iş yapıyor ama bir yandan da ülke adına da iş yapıyor, ülke için oynuyorlar, çok büyük sorumlulukları var. Aileleri iyi temsil ediyorlar. İyi günde de kötü günde de hep birlikte olalım. Buraya kadar geldik ama takım ve oyuncu olarak bir level daha atlamamız gerekiyor. Biz madem bu işi yapıyoruz, o zaman en iyisini yapalım. Bu futbolcular bizim çocuklarımız, nereye gidersek de öyle olacak"

"NORVEÇ'İN ZAAFINI BİLİYORDUK"

"Oyunla ilgili konuşmayı çok doğru bulmuyorum, kazanınca her şey doğru, kaybedince her şey yanlış. İki maçtır yürekten uyandık. Rakibimizde Sörloth ve Haaland'ın etkinliğini biliyorduk ama onların da zaaflarından biz faydalandık. Bütün Türk milletinin arkamızda olduğunu hissediyoruz"

"NE EZİK OLACAĞIZ NE DE..."

"Kazanma duygusu ve sorumluluk olarak Letonya maçında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu tip maçlar zordur. Norveç de Cebelitarık'a gol atmakta zorlandı, sonradan iki gol birden attı, belli olmuyor. Peşinen mağlup veya galip olmayı kabul ediyoruz. İkisi de doğru değil. Ne ezik olacağız, ne havaya gireceğiz. İşimizi iyi yapacağız. Oyunumuz, kazanma ruhumuz bir maç öncesinde garantidir. Artık buraya kadar gelmişken bundan sonra da gerekeni yapmak zorundayız"

"OZAN TUFAN..."

"Ozan Tufan iyi bir futbolcu, Fenerbahçe'de de iyi oynuyor, A Milli Takım'da da iyi oynuyor ama daha yeni başlıyor"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Haaland'ı sahadan sildi!Haaland'ı sahadan sildi!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

MİT'ten operasyon! Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon! Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Stale Solbakken: Türkiye'den büyük ders aldık

Türkiye'den büyük ders aldık

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Çağlar Söyüncü: Biz kimseden korkmuyoruz, sahada cevabını verdik

Korkuyorlar dediler, sahada gördük

Çağlar Söyüncü, Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

ÖZET | Norveç 0-3 Türkiye

Milliler Norveç'i farklı geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.