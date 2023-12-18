Şenol Güneş ile beraber Roberto Carlos'a resmi teklif!

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan performansı sonrası görevinden istifa eden Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'a vedasının ardından yeni adresi belli oluyor.

AZERBAYCAN RESMEN İSTEDİ

Yeni hocanın Türk olması konusunda karar veren Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri gerçekleştiren toplantıda ilk hedef olarak Şenol Güneş'i belirlerken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtilmişti.

YENİ TALİP: KOSOVA

Şenol Güneş'e Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi. Henüz Azerbaycan ile ilgili kararını veremeyen tecrübeli çalıştırıcı için teklif yapan Kosova, düşünmek için zaman isteyen Şenol Güneş'ten gelecek haberi bekliyor.

Kosova'nın teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş'in yanı sıra Roberto Carlos'un da yer aldığı ifade edildi.





