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Şenol Güneş ile beraber Roberto Carlos'a resmi teklif!

18.12.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan beklenmedik şekilde ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adam için birçok iddia ortaya atılırken son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın Güneş'i takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti. Azerbaycan'dan sonra Kosova Milli Takımı için de teklif alan Şenol Güneş'in en ciddi rakibinin Roberto Carlos olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan performansı sonrası görevinden istifa eden Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'a vedasının ardından yeni adresi belli oluyor.

AZERBAYCAN RESMEN İSTEDİ

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Yeni hocanın Türk olması konusunda karar veren Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri gerçekleştiren toplantıda ilk hedef olarak Şenol Güneş'i belirlerken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtilmişti.

YENİ TALİP: KOSOVA

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Şenol Güneş'e Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi. Henüz Azerbaycan ile ilgili kararını veremeyen tecrübeli çalıştırıcı için teklif yapan Kosova, düşünmek için zaman isteyen Şenol Güneş'ten gelecek haberi bekliyor.

Kosova'nın teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş'in yanı sıra Roberto Carlos'un da yer aldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Kosova Roberto Carlos aday beşiktaş
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