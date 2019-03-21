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Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki ikinci dönemi başlıyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekibin başındaki ikinci dönemi, yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşmasıyla başlayacak.

Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki ikinci dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonuyla sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci dönemi yarın oynanacak Arnavutluk maçıyla başlayacak.

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan ve 22 Mart 2004'te görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın ardından, yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 51. MAÇ

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. Yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşması deneyimli teknik direktörün ay-yıldızlı ekibin başındaki 51. maçı olacak. A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2000'de deplasmanda 2-0 kaybedilen Bosna Hersek mücadelesiyle çıkan Güneş'in son maçı ise 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel karşılaşma oldu. Şenol Güneş yönetiminde 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 72 gol atarken kalesinde 50 gol gördü.

RESMİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ilk döneminde 34 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu dönemde resmi maçlarda 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.

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