Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki ikinci dönemi başlıyor

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. Yarın deplasmanda oynanacak Arnavutluk karşılaşması deneyimli teknik direktörün ay-yıldızlı ekibin başındaki 51. maçı olacak. A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2000'de deplasmanda 2-0 kaybedilen Bosna Hersek mücadelesiyle çıkan Güneş'in son maçı ise 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel karşılaşma oldu. Şenol Güneş yönetiminde 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 72 gol atarken kalesinde 50 gol gördü.

RESMİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ilk döneminde 34 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu dönemde resmi maçlarda 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.

