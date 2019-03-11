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Beşiktaş'ta dev kriz! Maç sonu olay...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından istifa etmeyi düşündü. Ancak karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın, takımla yaptıkları konuşma sonrasında Güneş, istifadan vazgeçti.

Beşiktaş'ta dev kriz! Maç sonu olay...

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetime büyük tepki gösterdi. Maçın son dakikasında Kagawa ile golü bulan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da, tribünlerin tepkisi maçın ardından da devam etti. 90 dakikanın ardından sahaya çıkan ve tribünlerin 'İstifa' sesleri üzerine el sallayıp 'tamam' diyen Şenol Güneş, soyunma odasına girdikten sonra istifa etmeyi düşünüyordu. Bunu açıklamayı planlayan Güneş, Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın soyunma odasına gelip yaptıkları konuşmanın ardından fikrini değiştirdi.

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Soyunma odasına giden Fikret Orman ve yöneticiler, futbolculara son dakikaya kadar gösterdikleri mücadele için teşekkür etti. Başkan Orman, liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edilmesini isteyerek, "Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda size ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman'ın konuşmasının ardından önce yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, ardından da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve istifa etmeyeceğini belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İSTİFA SÖZLERİ

Beşiktaş heyecanı konusunda kendisinde hiçbir azalma olmadığını belirten Şenol Güneş, “Duygusallık bana karşıysa saygıyla karşılarım ama takıma olursa başka boyuta girer. Zemin buna doğru biraz kaydı. Benim gelmemi istemeyen eski yöneticiler vardı şimdi gitmeyeyim diye yönetime saldıranlar var. Ben yanlış yapmak istemiyorum. Benim duruşumda bir sıkıntım yok. O tepkilere rağmen Beşiktaş sevgisini devam ettiriyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Bana inanılmaz mesajlar geliyor. Bugün daha iyi hoca gelse ona yardımcı olurum. Bir beklentim yok ama bir algı yapılıyor. Ben şimdi gitmiyorum ama gitsem, bırakıp kaçtı diyecekler. Benim heyecanımda hiçbir azalma olmayacak. Sıkıntıları paylaşırız ama çözümü inandığımız değerler üzerinden yok etmeye gidersek kulüp kötüye gider. Bugün bir yönetim var. Kongreye gidecek. Varsa hoca gelir şimdi ama yok öyle bir şey. Bırakıp kaçıyor gibi bir algı yok. Gitmem kolay ama öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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