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Şenol Güneş'in sakallı hali dikkat çekti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2018 09:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hazırlık kampındaki hali dikkat çekti. Sakal bıraktığı görülen Şenol Güneş'in yeni imajı taraftarları şaşırttı.

Şenol Güneş'in sakallı hali dikkat çekti!

Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan temsilcisi Gyirmot ile X Bionic Tesisleri'nde karşılaştı.

Sezon içinde genellikle sakal bırakmadığı gözlenen Şenol Güneş, hazırlık maçında görenleri şaşırttı.

Tecrübeli teknik direktör takımının Macar ekibiyle yaptığı maçta sakallı haliyle dikkat çekti.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 25 ve 70. dakikalarda Vagner Love, 49. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 72. dakikada Ryan Babel kaydederken Gyirmot'un tek golünü 90. dakikada Csanad Horvat attı. Öte yandan, Ryan Babel 42. dakikada siyah-beyazlı ekip adına kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.

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