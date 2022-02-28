Şenol Güneş'in yeni takımı şaşırttı! Herkes Beşiktaş derken...

Şenol Güneş'in yeni takımı herkesi şaşırttı... Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Şenol Güneş'i Türkiye'den götürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile iyi ilişkileriyle bilinen Tosic'in görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ADIM ADIM GİDİYOR...

Tosic, Şenol Güneş için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerle görüşmelere başladı. Tosic, tecrübeli hocayı yeni sezonda bu liglerden birine götürecek. Beşiktaş ile anlaşması beklenen Şenol Güneş'in böyle bir hamle yapması sosyal medyada herkesi şaşırttı.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Beşiktaş'ta hoca oyuncu olarak birlikte çalışan Şenol Güneş ve Dusko Tosic, günlük hayatta da iletişimlerini hala devam ettiriyor. (Akşam)



