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Şenol Güneş'in yeni takımı şaşırttı! Herkes Beşiktaş derken...

28.02.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takım'a giden ve orada istenilen performansı veremeyince takımdan ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Dusko Tosic, futbolu bıraktıktan sonra menajerliğe başlamıştı. Tosic, Şenol Güneş için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımlarla görüşüyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'a imza atması beklenen Şenol Güneş'in farklı bir kıtadan takıma gidecek olması sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Şenol Güneş'in yeni takımı şaşırttı! Herkes Beşiktaş derken...

Şenol Güneş'in yeni takımı herkesi şaşırttı... Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Şenol Güneş'i Türkiye'den götürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile iyi ilişkileriyle bilinen Tosic'in görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ADIM ADIM GİDİYOR...

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Tosic, Şenol Güneş için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerle görüşmelere başladı. Tosic, tecrübeli hocayı yeni sezonda bu liglerden birine götürecek. Beşiktaş ile anlaşması beklenen Şenol Güneş'in böyle bir hamle yapması sosyal medyada herkesi şaşırttı.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Beşiktaş'ta hoca oyuncu olarak birlikte çalışan Şenol Güneş ve Dusko Tosic, günlük hayatta da iletişimlerini hala devam ettiriyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü
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