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Şenol Güneş'in yeni takımını canlı yayında açıkladı! Beşiktaş derken...

10.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Güneş'in ismi Beşiktaş ile anılırken ortaya atılan bu iddia sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Şenol Güneş, futbol sezonun bitmesiyle birlikte yeni hoca arayışındaki takımların yeniden ilgi odağı haline geldi. Daha önce yurt dışında Güney Kore'den FC Seul'ü çalıştıran Şenol Güneş'e Fransa Ligue 1'den Saint-Étienne'in talip olduğu ve teklif götürdüğü iddia edildi.

Şenol Güneş'in yeni takımını canlı yayında açıkladı! Beşiktaş derken...

Türk futbolunun tecrübeli ismi Şenol Güneş'e yine yurt dışı yolları gözüktü. Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve uzun süre Beşiktaş gündemini meşgul eden Şenol Güneş'in yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ'E FRANSA KANCASI

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Futbol yorumcusu Zeki Uzundurukan, Şenol Güneş'e Avrupa'dan teknik direktörlük talip olduğunu canlı yayında duyurdu. Uzundurukan'ın iddiasına göre, Fransa Ligue 1'den küme düşen Saint-Etienne, deneyimli çalıştırıya teklif götürdü. Zeki Uzundurukan, "Şu anda Şenol Güneş'e Saint-Etienne'den teklif var. Hoca çok düşünmüyor gibi görünüyor. Çok futbolcu yetiştirip satan bir kulüp." dedi.

15 YIL SONRA YURT DIŞINA ADIM ATABİLİR

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Ocak-2007, Kasım-2009 arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti. Tecrübeli teknik adam Kore'den ayrılmasının hemen ardından Trabzonspor'a geri dönmüş ve Fırtına'da yaklaşık 3 yıl, 2 ay sürecek son macerasına adım atmıştı.

SAINT-ETIENNE ATEŞLİ BİR TARAFTAR KİTLESİNE SAHİP

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Fransa Ligue 1'e geride bıraktığımız sezon veda eden Saint-Etienne, play-out maçında Auxerre'e elenince olanlar olmuştu. Taraftarlar sahaya inerken olaylar çıkmıştı. Öfkeli taraftarları kontrol etmek ise saatler almıştı.


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Şenol Güneş
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