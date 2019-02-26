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Şenol Güneş: İstifa iddiaları tamamen asılsız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.02.2019 19:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi sonrasında hakkında çıkan istifa haberleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. İstifa iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Güneş, "Algı oluşturma gayreti içindeler" dedi.

Şenol Güneş: İstifa iddiaları tamamen asılsız

3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından istifa ettiği iddia edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

İstifa iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim.

Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim.
Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır.

Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır.

Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır. Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef sağduyulu herkesin malumudur. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum."

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