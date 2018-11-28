Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Karşılaşma öncesi Sarpsborg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, ''Havanın soğuk olması, zeminin yapay çim olması ve seyirci avantajı belki Sarpsborg takımının lehine gibi görünse de şartlara uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Olumsuz hava ve saha şartlarını yenebilecek güçteyiz. Mazeretleri söyleyerek çıkarsak zaten kazanma şansımız olmaz" dedi

En iyi kadroyla yarınki mücadeleye çıkacaklarını vurgulayan Güneş, kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığı kaydetti.

"GRUPTAKİ TAKIMLARIN İDDİASI SÜRÜYOR"

Grupta yer alan takımların üst tura yükselme şansının bulunduğunu belirten deneyim teknik adam, "İlginç bir gruptayız. Yaşadığımız iki mağlubiyet gruptaki bütün dengeleri bozdu. Sarpsborg takımı iyi bir çıkış yakalayarak yarışa ortak oldu. Gruptaki takımların iddiası sürüyor. Yarın burada oynayacağımız maç ve Malmö ile sahamızda yapacağımız karşılaşma gruptaki durumumuzu belirleyecek. Sarpsborg karşısında kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak için sahaya çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.