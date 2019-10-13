Şenol Güneş: Kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz

Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'ya konuk olacakları maçta güzel futbol oynayıp iyi sonuç almak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Rakibimiz son dünya şampiyonu. Güzel futbol oynayıp kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz. Bütün oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum. Biz daha gerideyiz, bunu kabul ediyoruz ama en üst düzey futbolu oynamak için sahada olacağız. Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Bu şekilde dostluk da bozulmamış olur. Bu ikimizin de işine gelir" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZDAN DOSTANE ŞEKİLDE MAÇ İZLEMELERİNİ BEKLİYORUM"

Müsabaka sırasında güzel bir ambiyans beklediğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Müsabakaya gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Rakip üstün olursa onları da alkışlasınlar. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik olduğunu hatırlatsınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum. Fransız ve Türk taraftarların dostane bir şekilde maçı izlemelerini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.