Şenol Güneş, kendisine yapılan teklifi açıkladı ve kabul edeceğini söyledi! ''Çalışmaktan gurur duyarım''

Şenol Güneş'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden tecrübeli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımına yeşil ışık yaktı.
Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Teklifler belli kişilerden geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 2 kez Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.