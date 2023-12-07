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  4. Şenol Güneş, kendisine yapılan teklifi açıkladı ve kabul edeceğini söyledi! ''Çalışmaktan gurur duyarım''

Şenol Güneş, kendisine yapılan teklifi açıkladı ve kabul edeceğini söyledi! ''Çalışmaktan gurur duyarım''

07.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve dinlenmeye çekilen Şenol Güneş ilk kez konuştu.

Şenol Güneş'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden tecrübeli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımına yeşil ışık yaktı.

"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYARIM"

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Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Teklifler belli kişilerden geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KARİYERİ

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Kariyerinde 2 kez Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.

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