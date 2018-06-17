Şenol Güneş maaşında indirime gidecek!

Yeni sezona tasarruf tedbirleri ile girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten kulübe büyük jest. Şampiyonlar Ligi'nin dışında önemli bir gelirden mahrum kalan siyah-beyazlılar futbol takımının bütçesini yüzde 40 oranında kısmayı hedefliyor. Yönetimin öncelikli planlarından biri 'Gönüllü FEDA' projesi.
2012-13 sezonunda yapılan FEDA'dan farklı olarak futbolculardan ücretlerinde belirli bir indirime gitmeleri istenmeyecek, Euro olan ücretlerini dolara çevirmeleri talep edilecek. Ancak bir kişi dahi olumsuz tavır sergilerse ısrar edilmeyecek ve alternatif çözümler devreye sokulacak.
KAMP ÖNCESİ ÖNERİLECEK
26 Haziran'da toplanıp yeni sezon için çalışmalara start verecek olan takımın bir araya gelmesinden sonra yönetimin bu konuyu oyunculara aktarması beklenirken teknik direktör Şenol Güneş'in de FEDA'ya sıcak baktığı öğrenildi. Güneş'in hem kulübün hem de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığında fedakarlığa hazır olduğunu yönetime ilettiği ifade edildi.
2015'te takımın başına geçtiğinde 1.5 milyon Euro alan tecrübeli çalıştırıcının ücreti geçen sezon yapılan yeni mukavele ile birlikte 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmıştı. Şenol Güneş'in ücretinde indirime giderek oyunculara da örnek olması bekleniyor.
7 MİLYON EURO'LUK KAR
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Tosic ve mukavelesi biten Atiba listeden çıkarıldığında puan başı verilen paralar hariç mevcut kadroya yılda toplam 47 milyon Euro civarında bir ödeme yapılıyor. Bu paraların dolara çevrilmesi durumunda kulüp 36 milyon Euro ya da başka bir deyişle 7 milyon Euro civarında tasarruf yapmış olacak.
(Vatan)
Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı
Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!
Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!
Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!
Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!
Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin
Okuyucu Yorumları 0 yorum