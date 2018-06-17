Şenol Güneş maaşında indirime gidecek!

Yeni sezona tasarruf tedbirleri ile girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten kulübe büyük jest. Şampiyonlar Ligi'nin dışında önemli bir gelirden mahrum kalan siyah-beyazlılar futbol takımının bütçesini yüzde 40 oranında kısmayı hedefliyor. Yönetimin öncelikli planlarından biri 'Gönüllü FEDA' projesi.

2012-13 sezonunda yapılan FEDA'dan farklı olarak futbolculardan ücretlerinde belirli bir indirime gitmeleri istenmeyecek, Euro olan ücretlerini dolara çevirmeleri talep edilecek. Ancak bir kişi dahi olumsuz tavır sergilerse ısrar edilmeyecek ve alternatif çözümler devreye sokulacak.

KAMP ÖNCESİ ÖNERİLECEK

26 Haziran'da toplanıp yeni sezon için çalışmalara start verecek olan takımın bir araya gelmesinden sonra yönetimin bu konuyu oyunculara aktarması beklenirken teknik direktör Şenol Güneş'in de FEDA'ya sıcak baktığı öğrenildi. Güneş'in hem kulübün hem de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığında fedakarlığa hazır olduğunu yönetime ilettiği ifade edildi.