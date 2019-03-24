Şenol Güneş: Maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki toplantıda konuşan Güneş, Moldova ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ifade ederek, “Yarınki maç bizim için önemli, Aynı şey Moldova için de. Yarın kendi sahamızda ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz. Bu maçın zorluğunu biliyoruz. Kağıt üzerinde daha iyi görünmemizin bir yardımı yok. Saha içerisinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Epureanu benim bildiğim kadarıyla kadroda yok galiba sakatlığı sebebiyle. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter, son dönemlerde ağır sakatlıklar geçirdi, Moldova takımı için önemli bir oyuncu” dedi.

"FARKLI BİR OYUN OLACAK"

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgiler veren Güneş, “Şu anda Emre, Gökhan, Mahmut, Ozan çok ciddi boyutta değil ama ufak tefek rahatsızlığı olan arkadaşlar var, yorgunluğu olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla hangisi öndeyse bu maçta onunla başlayacağız. Ciddi boyutta sakatlık yok ama kadroya alıp almama, 11’de oynayıp oynamama konusunda kararlı değilim. O yüzden cevabını vermiyorum. Rahatsız olanların isimlerini söyledim. Sadece oynamayan olarak Ozan dün de idmanı yarıda bıraktı. Onun dışında ciddi görünen sakatlık yok ama kasıklarında, arka adalesinde gerginlik olanlar var. Yaş olarak tabii bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor, heyecanını daha dikkatli kullanıyor. Madem ki yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için Avrupa Şampiyonası gören oyuncunun tekrar görmesi gurur verici. Dünya Kupası'nı görmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya, o dünyada olmak istiyoruz. Değişiklik olabilir. Oyun itibarıyla orada biraz daha orta sahayı kalabalık tutup sertliğe karşı oynamak zorundaydık. Burada rakibin ikinci bölgede oynayacağı bölgelerde biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontra atağı benimsemiş. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.