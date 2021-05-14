Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı. İŞTE ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMALARI Milli takım benim için her şeyden ve herkesten önemli bir durumdadır. Onu korumak hepimizin görevi. Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Doğru olacağız, bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye kazanırsa hep birlikte kazanırız, bunun bilincindeyiz. Futbol yaşanan olumsuzlukları tamamen unutturmaz ama umut verir. Gençlerin rüyalarına rehber olur. A MİLLİ TAKIM KADROSU Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan. Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz. Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu. "30 KİŞİ DIŞINDA KALANLAR ÇALIMAYA DEVAM ETSİN" Açıklayacağımız kadronun dışında kalanlar olacak. Bu oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Zaman içinde değerlendirmeye alacağız. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz. 27-31 Mayıs'ta iki hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da da Almanya'da hazırlık maçı yapıp 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz. İtalya ile oynadıktan sonra Bakü'ye gelip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız. Kalplerimizde ortak duygular olsun. Birlik olduğumuzda başardığımızı gördük. Taraftarımız az olabilir ama kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. Hayaller kurarak ve bunları gerçekleştirerek buraya geldik. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fair-play önceliğimiz olacak. Güzel oyunla gruptan çıkmak ve ileri gitmek gayretinde olacağız. "İLK MAÇI KAZANIRSAK GRUPTA DENGELER DEĞİŞİR" Avrupa Şampiyonası'nda denk takımlarla oynayacağız. İtalya biraz daha zor gibi ama İsviçre ve Galler de iyi takımlar. İlk maçımız çok önemli. Kaybetsek biten bir şey olmayacak ama alacağımız bir galibiyet grupta dengeleri değiştirecek. Grupta 1 ve 2.'nin çıkmasının yanı sıra en iyi üçüncü olacak da çıkabilme şansımız var. Kendi gücümüzü göreceğiz. Rakiplerimiz FIFA sıralamasında bizden ileride. Onlara karşı üstünlük sağlarsak FIFA sıralamasında daha iyi yerlere geliriz. Kazanmak için iyi ve güçlü oyuna ihtiyacımız var. Bunu göstereceğimize inanıyorum.

EN ZORLANDIĞI MEVKİ VE OYUNCU SEÇİMİ HANGİSİYDİ? Cenk Tosun bizimle olmayacak. Ümit Milli Takım'daki başarısı ve Galatasaray'da kendini göstermesi sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu aldık. Kerem Aktürkoğlu'nu da orada deneyeceğiz. Caner de bizim için değerli bir oyuncu özellikle hücum açısından. İstek ve karakter açısından önemliydi ama performans olarak düşük kaldığını gördük ve Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Oraya daha farklı oyuncular da olabilirdi ama Rıdvan'ı tercih ettik. Havuzumuz geniş ama bu kamp için bu 30 oyuncuyu seçtik. Bazı oyuncuları kamptan gönderebiliriz. Sakatlıktan kurtulanlar da olabilir. Abdülkadir Ömür'ü bu yüzden aldık. Cengiz Ünder de oynamıyor ama çalışmalarını takip edeceğiz. Altay da sakatlığını yeni atlattı. Yeni oyuncular da olabilir, daha önceki kadromuzdan da eklemeler olabilir. 1 Haziran'daki son kadroya kadar eklemeler olabilir "KUZEY İRLANDA'NIN YERİNE MALTA OLABİLİR" Kuzey İrlanda hazırlık maçımız iptal oldu diyebiliriz. Pandemi sebebiyle oynamak istemediler. Belçika ile anlaşmıştık ama onlarla da oynayamayacağız. Almanya'da maç yapmamıza izin verilmedi. Malta var şu anda uygun gözüken. Bakalım kısa sürede açıklarız.

"OYUNCULARI HEMEN KAMPA ALMAMIZIN SEBEPLERİ VAR" Programlarımıza çok önceden başlıyoruz. Bu şekilde organizasyonlara bakıldığında gruptan ilk veya ikinci çıktığınızda gideceğiniz yerler belli. İngiltere ve Rusya için hazırlık yaptık. İngiltere vizelerimiz hazır. Ama buna rağmen maç maç bakmamız gerek. Rakiplerimizle ilgili bilgileri oyuncularımıza 2 ay önce gönderdik. Onlar liglerinde yarışıyorlar, hepsine başarılar diliyorum. Kazanıp kaybedebilirler ama güçlü olup ayakta kalmaları önemli. Başarısız olduysan unutup yeniden başlamalısınız. Bunlarla yaşamayı öğrenmeliler. Liglerin hemen ardından kampı başlatma sebebimiz aileleriyle birlikte olup dinlenme ve yenilenme kampı olarak geçireceğiz. Pandemiyi düşününce şampiyonluktan sonra kutlama yapılabilir. Bunları düşünmek zorundayız. Ligin yorgunluğunu, mutluluğunu veya üzüntüsünü arkada bırakması lazım. İşimiz büyük. Sezon boyu ailesinden ayrı mücadele veren oyuncular tatil yerine kampa gelecekler. 34 gün kampta kalacaklar. 2002 Dünya Kupası'nda 54 gün beraber kalmıştık. Bunun hazırlığını yaptık. Ben Riva'dayım zaten. Onlar da 17'sinde gelecekler.