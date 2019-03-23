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Şenol Güneş: Moldova maçını da kazanıp Haziran'daki maçlara hazır olalım

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.03.2019 01:35 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk'u 2-0 mağlup ettiğimiz EURO 2020 Eleme maçını değerlendirdi. Uzun zaman sonra milli takımla kazanmanın önemine dikkat çeken Şenol Güneş, önümüzdeki maçlardaki hedefi belirledi.

Şenol Güneş: Moldova maçını da kazanıp Haziran'daki maçlara hazır olalım

EURO 2020 Elemeleri'ne 2-0'lık Arnavutluk galibiyetle başlayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Milli Takım ortak değer. Onunla sevinip, üzülüyorsak; o sorumluluk da var. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı."

"Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ama oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi sonuç, morali bugün yakaladık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor."

"ASIL BİZE LAZIM OLAN..."

"Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki, Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi."

"Milli Takım'da uzun süre sonra kazanmak ayrı bir mutluluk ve gurur."

"DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"

"Bana bir görev verildi. Türk halkının beklentisini karşılamak adına bu maç önemliydi. Sorumluluğu yerine getirdik. Sakatlarımız var. Sert bir maç oldu. Yorgun oyuncular var. Yarın yenileme yapacağız. Kadroda değişiklikler olabilir."

"Rakibimiz beklediğimizden farklı formatla çıktı. Bütün bunlara hazırlıklı olmalıydık. Rakip hızlı çıkan bir takım savunmayı riske etmek istemedik. Bugün böyle bir kadro vardı, değişebilir. Kadroyu oluştururken kazanmak isteriz. Sahaya çıkan oyuncular gayretliydi."

"Başkaları oynayabilir, kenarda bekleyen veya gelmeyen oyuncularımız da var. Benim için önemli olan sahadaki oyuncuların yüzde 100'lerini vermesiydi. Bunu da iyi başardılar. Oyun formatı olarak fazla pozisyon vermedik ama biraz daha iyi pas yapabilirdik."

"SAHA İÇİNDE LİDERE İHTİYACIMIZ VARDI"

"Kaptanımız Emre'yi tebrik ediyorum. Geldiği ilk günden beri çok katkı yaptı, birlikte çalışmamızda verimliydi. Teknik heyet olarak da çok çalıştık, süre çok kısaydı. Olanlar, olmayanlar, yeni gelenlerle bir kadro yapmak durumundaydık. Böyle bir dönemde saha içinde bir lidere ihtiyacımız vardı. Oyun olarak da bunu çok iyi yaptı. Emre'nin sakatlığının ciddi olduğunu düşünmüyorum ama üzerine gidilse sıkıntı yaşayabilirdi. Hem oyun olarak hem de bir abi olarak örnek olduğu için tebrik ederim kaptanı."

"Haziran ayındaki Fransa ve İzlanda maçlarından 4 puan alırsak, bizim için çok güzel olacaktır."

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