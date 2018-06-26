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Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı. Çalışmada Milli Takımlarda olan futbolcuların yanı sıra ekstra izinli olan oyuncular yer almadı.

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Çalışmada Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz de yer aldı.

Kiralıktan dönen Matej Mitrovic, Orkan Çınar ve Sedat Şahintürk'ün hazır bulunduğu antrenmanda izinli olan Negredo, Adriano, Babel, Medel ve Oğuzhan yer almadı. Bu futbolculardan Negredo, 28 Haziran'da İstanbul'da takıma dahil olacak, diğer isimler ise Slovakya kampına katılacak. Takımla birlikte çalışmada yer alan Gökhan Töre de antrenmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'ten izin istedi. Kardeşinin düğünü için izin alan Gökhan Töre'nin de Slovakya kampında takıma dahil olacağı öğrenildi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular minyatür kalede maç yaptıktan sonra istasyon çalışması gerçekleştirip idmanı bitirdi.

Güneş: "Muharrem İnce gibi olmasın!"

Antrenmanın son bölümünde basın mensuplarının yanına gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, gazetecilerle bir süre sohbet etti. Pazar günü yapılan seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Güneş, gazetecilerin kendisini aradığını da ifade ederek, "Tatil boyunca telefonumu açmadım. Bazı arkadaşlar arıyor, açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce'nin yaşadığı gibi problem olmasın" diyerek, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile gazeteci İsmail Küçükkaya arasındaki mesajlaşmaya atıfta bulundu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Ümraniye'de sürdürecek. Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar İstanbul'da çalışıp, ardından kamp için Slovakya'ya gidecek.

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