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Şenol Güneş o isimleri A Milli Takım kadrosuna almadı

14.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 geniş kadrosu açıkladı. Daha önce bulunan 5 isim kadroda yer almadı.

Şenol Güneş o isimleri A Milli Takım kadrosuna almadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunu açıklarken listede olmayan oyuncular hakkında da yorumlar yaptı.

"CANER ERKİN YERİNE RIDVAN YILMAZ'I TERCİH ETTİK"

Güneş konuyla ilgili, "Nazım Sangare, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Deniz Türüç gibi oyuncularımız dışarıda kaldı ama bu seçimi yapmak zorundaydık. Caner de bizim için değerli bir oyuncu özellikle hücum açısından. İstek ve karakter açısından önemliydi ama performans olarak defansif açıdan düşük kaldığını gördük ve Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Oraya daha farklı oyuncular da olabilirdi ama Rıdvan'ı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

"SALİH UÇAN'IN SAKATLIĞI VAR"

Salih Uçan'la ilgili soruya cevap veren Güneş, "Salih Uçan'ın sakatlığı var. Bizim her oyuncuya kapımız açık. Aldıklarımızı alırız, almadıklarımız bize kızıp küsebilir. Bizim doğrularımız bunlar. Trabzonspor'dan Berat da var. Gençlerbirliği'nden Berat ve Mert'i ben aldım takıma. Alpaslan'ı geçen sefer çağırdık ama şimdi çağırmadık. Genç oyunculara daha tolerans vermeyi tercih ettik. Enes var, Burak var... Yine sakatlık problemimiz olursa Muhammet ve Adem var. Onlar oynamaya devam etsinler. Ben Bursaspor'da gol kralı olan Okan Yılmaz'ı 2 sene kadroya almadık. Konfederasyon Kupası'nda çok iyi oynadı ama sonradan kayboldu. Kim bu kararlarımızı eleştiriyorsa saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.

NAZIM SANGARE

A Milli Takım kadrosunda düzenli olarak yer alan Nazım Sangare, Fenerbahçe forması altında 21 maça çıktı. Şenol Güneş, Nazım'ın yerine Mert Müldür'e güvendi. Güneş'in sağ bekte kullanabileceği bir diğer alternatif ise Dorukhan Toköz.

DENİZ TÜRÜÇ

Şenol Güneş'in A Milli Takım'da son dönemdeki değişmezlerinden biri olan Deniz Türüç, EURO 2020'de olmayacak.

EMRE KILINÇ

Şenol Güneş'in A Milli Takım kadrosunda düzenli olarak yer verdiği Emre Kılınç, EURO 2020'da olmayacak. Güneş, Emre Kılınç'ın yerine Kerem Aktürkoğlu ve Halil Akbunar'ı tercih etti.

EMRE AKBABA

Galatasaray'da bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ancak son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba da Şenol Güneş'in kadrosunda düzenli olarak forma verdiği isimlerden biriydi ancak Akbaba, EURO 2020 kadrosuna davet edilmedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen işini bilirsin hocam bencede dogru karar
Berat ve akbaba ilk 11 olmasada kadro da olması gereken oyuncular.
Emre Kılınç tan daha mi iyiler ki emreyi kestin

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