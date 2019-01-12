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Şenol Güneş oyun planını Burak Yılmaz'ın üzerine kurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için çalışmalar sürüyor.

Şenol Güneş oyun planını Burak Yılmaz'ın üzerine kurdu

Ligin ilk devresini 26 puanla 7'nci sırada bitiren Beşiktaş, ikinci yarıdan oldukça umutlu. 3 Ocak'tan itibaren Antalya'nın Belek bölgesinde 9 gün süren bir kamp gerçekleştiren siyah beyazlı takımda, yıllardır yapılamayan 'kampa transferlerin yetişmesi' olayının gerçekleşmesi en başta teknik direktör Şenol Güneş'i fazlasıyla mutlu etti. Devre arası transfer dönemi için santrfor ve stoper takviyesini ilk şart koşan tecrübeli teknik adam, kampın ilk gününde Burak Yılmaz'ın, 4'üncü gününde de Isimat Mirin'in takıma katılmasıyla moral olarak üst seviyede bir kamp dönemi geçirdi. Yaklaşık 2 aydır takım idmanı yapmadığı için kondisyon olarak yetersiz gördüğü Burak'a özel program hazırlayan Güneş, golcü oyuncusunu İstanbul'daki çalışmalarda takıma dahil etmeyi planlıyor. Hazır durumda gelen Isimat Mirin'in ise takıma çok kısa sürede adapte olması ve Vida ile iyi bir uyum yakalayacağının sinyallerini vermesi yine olumlu bir gelişme olarak göze çarptı.

TÜM OYUN PLANI BURAK YILMAZ ÜZERİNE KURULU

Teknik direktör Şenol Güneş, 2 sezondur ısrarla istediği Burak Yılmaz'a o kadar güveniyor ki, kampta takımı adeta golcü oyuncuya göre hazırladı demek yanlış bir ifade olmaz. Sürekli olarak gruplar halinde pas ağırlıklı ve araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in bunu yaptırmaktaki amacı, tabii ki Burak Yılmaz merkezli bir oyun sistemini uygulatma isteği. Burak'ın genel oyun yapısının da bu şekilde olduğu düşünüldüğünde Antalya'daki çalışmaların Burak olmasa bile o varmış gibi yapılması, Güneş'in O'na olan güvenini gösteriyor.

Yeni sistemde elbette ki kilit oyuncular da olacak. Bunların içinde en önemlisi de orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak Ljajic, Dorukhan ve Oğuzhan üçlüsü olacak. 3 oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in, Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyunucu ise Ryan Babel. Babel'den sol kanattan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Şenol Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı. Antrenmanlardaki hırsı ve çalışma isteğiyle kampın dikkat çeken oyuncularından olan Quaresma, kanat ortalarında yine baş rolü üstelenecek. Tecrübeli teknik adamın Burak daha ceza sahana girmeden hızlı ortalar yapılması isteği Quaresma tarafında kampta bol bol çalışıldı. Ancak bu çalışma Burak'ın olduğu antrenmanlarda ve maçlarda sonuçları görülebilecek çalışmalar. Portekizli yıldız, aynı tip ortaları Mario Gomez ve Cenk Tosun'a da sıkça yapmış ve başarılı sonuçlar alınmıştı.

Sonuç olarak ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan ve önünde geçmesi gereken 6 tane takım olan Beşiktaş'ın ikinci devrede işi zor gibi görünse de, kamp çalışmaları teknik heyet ve yönetim için oldukça umut verici oldu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu kampa iki transferi yetiştirmelerine rağmen oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şenol Güneş'in bir diğer isteği olan sağ bek ve Vida satılırsa hazırlıksız yakalanmamak için stoper görüşmelerini yapan üçlü, özellikle İtalya pazarından cevap bekliyor. Sağ bek için Sampdoria'dan Bartos Berezynski, Atalanta'dan Timoty Castagne ve Fenerbahçe'den Şener için girişimler yapılmış durumda. Berezynski hem 2023'e kadar sözleşmesi hem de güncel piyasasının çok yüksek olması sebebiyle zor görünürken, Castagne ve Şener gerçekleşme ihtimali yüksek oyuncular. Özellikle Tolgay Arslan'ı çok isteyen Fenerbahçe'den hem Şener, hem de 4 milyon Euro para talep eden Beşiktaş'ta, pazarlığı sürdüren Serdal Adalı'nın bu transferi sonuçlandırması atılacak adımları belirleyecek. Çünkü Şenol Güneş, 'sağ bek transferini ancak şartlar oluşursa alalım yoksa zorlamayalım' dediği için, Beşiktaş Tolgay transferinde oldukça rahat hareket ediyor.

Transfer komitesi Vida'nın satılması ihtimaline karşı da Milan'dan Zapata ve Simic'e teklif götürmüş durumda. Kadroya alınmayan diğer üç oyuncu Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love'a ise henüz resmi bir teklif bulunmuyor. (DHA)

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