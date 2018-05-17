Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak. Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek. Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.
Kara ve Lucescu yönetiminde 45'er puan
Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.
Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.
Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.
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