Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak. Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek. Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

Kara ve Lucescu yönetiminde 45'er puan

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.

Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.