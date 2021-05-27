Şenol Güneş: Rıdvan Yılmaz rüya aleminde gibiydi

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Risk istemediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hazırlık maçı. Yarı tatil yarı hazırlık dönemi yaşıyoruz. Sezonun bitimiyle fiziksel ve zihinsel dinlenme yaparken, bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Özel çalışmalarımız oluyor, bazılarını risk etmek istemiyoruz, bazılarının üstüne giderek neler yapacağını görmek istiyoruz. Şu anda motivasyon üst düzey oluşmadı. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanmak her zaman güzeldir. Doğruların yanında yanlışları göreceğiz. Sakatlığı olup iyileşenler var, onları Gine maçında değerlendireceğiz. Son durumu 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Savunmadaki oyuncuları biraz fazla oynattık, onlar oynamaya hazırdı." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır ve Halil Akbunar'ın sakatlığı sorulan Şenol Güneş, "Halil'inki darbeye bağlı, bağlarda bir şey olup olmadığına bakacağız. Ciddi olmaz diye umuyorum. Altay'da daha hafif. Halil'e yarın bakmak lazım, sıcağı sıcağına söylemek mümkün değil. İkisine de geçmiş olsun diyorum." cevabını verdi.