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Şenol Güneş: Sorumlusu benim

16.06.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı sonrasında konuştu.

Şenol Güneş: Sorumlusu benim

A Milli Takımımızda teknik direktörü Şenol Güneş, Galler'e 2-0 yenildiğimiz maçın ardından konuştu.

Oyunu değerlendiren Şenol Güneş, "2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik." ifadelerini kullandı.

Grubu 3. bitirme şansının da çok düştüğünü belirten deneyimli hoca, "Bayağı olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik. Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk." dedi.

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"İTALYA MAÇININ ŞOKU DEVAM ETTİ"

Galler'in daha tecrübeli olduğunu söyleyen tecrübeli antrenör, "İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bizim takımın bu kadar pas hatası yapması normal değildi. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor. Galler, bizden daha tecrübeliydi. Oyunu tutmaya çalıştılar. Topu bizden daha iyi tuttular." diye konuştu.

"BU İŞİN SORUMLUSU BENİM"

Yaptığı tercihlerin nedeni sorulan Şenol Güneş, "Sorumlusu benim! Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi değilse, sorumlu benim. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı, ne kadar vereceğini bilmiyorduk. Antrenmanlara bakarak karar veriyoruz. Maç kötü bitince, herkesi değiştirebilirsiniz. İlk maçta Ozan, Okay'dan çok şey bekliyorduk. Merih kötü oyuncu diye kenara almadık. Sonradan oyuna girdi. Okay ve Ozan'dan oyun kurmalarını bekliyoruz. Geriden top alırken, iyi çıkmanız lazım. O oynadı, bu oynadı, golü kaçırdı, neden oynadı işine girersek çok konuşuruz. Bunlar benim işim değil. Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum, olmayınca değiştirdim." cevabını verdi.

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