Şenol Güneş: Sorumlusu benim

A Milli Takımımızda teknik direktörü Şenol Güneş, Galler'e 2-0 yenildiğimiz maçın ardından konuştu.

Oyunu değerlendiren Şenol Güneş, "2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik." ifadelerini kullandı.

Grubu 3. bitirme şansının da çok düştüğünü belirten deneyimli hoca, "Bayağı olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik. Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk." dedi.

"İTALYA MAÇININ ŞOKU DEVAM ETTİ"

Galler'in daha tecrübeli olduğunu söyleyen tecrübeli antrenör, "İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bizim takımın bu kadar pas hatası yapması normal değildi. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor. Galler, bizden daha tecrübeliydi. Oyunu tutmaya çalıştılar. Topu bizden daha iyi tuttular." diye konuştu.