SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

16.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Galler maçında kaçırdığı golle sosyal medyanın diline düştü.

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler’le karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, ilk yarıda yediği golle soyunma odasına 1-0 geride girerken, ikinci yarıda beraberlik baskısını arttırdı.

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Burak Yılmaz’la gole çok yaklaşan Ay-Yıldızlı ekip, yüzde 100’lük pozisyondan eli boş döndü. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder ortasını ceza sahasının sağ tarafına doğru gönderdi.

Umut Meraş: Özür dilerizUmut Meraş: Özür dileriz

Bu noktada bulunan Merih Demiral kafa ile pasını altıpas çizgisinin önüne doğru aktardı. Kaan Ayhan kafa ile topu hemen arkasındaki Burak Yılmaz’a yolladı. Havadaki topa altıpas içinde acele bir vuruş yapan Burak Yılmaz’ın şutu üstten auta gitti.

Pozisyonun ardından milli forvet büyük üzüntü yaşarken milli takımımız karşılaşmayı 2-0 mağlup tamamladı. Sosyal medyada Burak Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyonla ilgili yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Umutlarımız paramparça olduUmutlarımız paramparça oldu
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Mert Günok'un yeni takımı belli oldu!

Mert Günok'un yeni takımı belli oldu!

Devin Booker Fenerbahçe Beko'da

Devin Booker Fenerbahçe Beko'da

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.