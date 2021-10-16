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Şenol Güneş, St.Etienne'e gidiyor!

16.10.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Milli Takımındaki görevinden ayrılan Şenol Güneş'in adı Fransa’nın St.Etienne takımıyla anılıyor.

Şenol Güneş, St.Etienne'e gidiyor!

Türk Milli Takımı’ndan gönderilen Şenol Güneş’e sürpriz bir talip çıktı… Fransa’nın St.Etienne takımının ön görüşme yaptığı teknik adamlardan birisi de Güneş.

Fransa’dan gelen bilgilere göre St.Etienne yönetimi Claude Puel’e 7 Kasım’a kadar süre tanıdı. Bu sürede oynanacak Strasbourg, Angers, Metz, Clermont ve Troyes maçlarında alınacak sonuçlar Fransız teknik adamın kariyerini belirleyecek.

ŞENOL GÜNEŞ AVANTAJLI

Hali hazırda 9 hafta sonunda 20 takımlı Fransa Ligi’nde sadece 4 puan toplayarak son sırada yer alan St.Etienne, önümüzdeki 5 haftada bekelenen sonuçları alamazsa Puel’in görevine son verilecek. Fransız ekibi aralarında Güneş’in de yer aldığı 3 farklı teknik adamla görüşüyor. Gelen haberlerde Şenol Güneş'in bir adım önde olduğu öğrenildi.


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Şenol Güneş
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