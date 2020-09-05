Şenol Güneş: Takımda büyük değişiklik olacak

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Ozan Kabak, mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak konuşan milli oyuncu Ozan Kabak, Sırbistan’ın önemli bir futbol ekolü olduğunu dile getirerek, "İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan oyuncular vardı. İnşallah onlar da seneye bizimle birlikte olacak" şeklinde konuştu.

"KADRODA ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Sırbistan karşısında Macaristan maçındaki kadrodan çok farklı oyunculara şans vereceğini vurgulayarak, "Yeniden bir yola çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynamak durumundasınız. Milli takım takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takım’a çağrılan her oyuncu, o takımın direk oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.