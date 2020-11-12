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Şenol Güneş temastan kaçamadı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan karşılaması öncesinde Vida'yla bir müddet sohbet edip temasta bulundu. Maçın ardından Vida'nın test sonucu pozitif olarak açıklandı.

Şenol Güneş temastan kaçamadı

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelenin ardından Beşiktaş forması da giyen ve karşılaşmada 45 dakika oynayan Vida'nın test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Vida'nın temas ettiği isimlere çevrildi.

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Hırvat stoper, ısınmak için sahaya çıkıldığında Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cenk Tosun'la oldukça yakın sohbet içindeydi. Vida, Beşiktaş'tan eski hocası Şenol Güneş'in de yanına gelirken, tecrübeli teknik adamla kısa bir süre sohbet edip elini sıktı.

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Karşılaşmalardan önce ve sonra sosyal mesafeye önem veren, basın toplantılarında da yalnızca yayıncı kuruluşun kamerasının bulunduğu odada konuşarak kurallara çok dikkat eden Şenol Güneş, yaşanan gelişmeyle birlikte temastan kaçamadı. Vida'nın test sonucunun pozitif açıklanmasıyla birlikte bu sabah bütün milli takım kafilesine test yapıldı ve sonuçların akşam antrenmanına kadar çıkması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sağlığın futboldan daha önemli olduğunu anlamamız için bir kaçımızın ölmesi gerekiyor demek ki!
cümleten geçmiş olsuuuunnnnn!!! TFF de maçlara seyirci almak istiyor. allah size akıl fikir versin
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