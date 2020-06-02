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Şenol Güneş'ten 68'inci yaş günü mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2020 19:53 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68'inci yaş günü nedeniyle kendisine kutlama mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Şenol Güneş'ten 68'inci yaş günü mesajı

Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "68'inci yaş günüm nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan ve tarafıma mesaj gönderen tüm kurumlara, taraftarlarımıza, futbolcularıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi, Covid-19 salgını nedeniyle birkaç aydır günlük hayatımızı olağanüstü koşullarda devam ettirdik. Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Lütfen aynı beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve gayretimizle bir sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, "Sabır, kurtuluşun anahtarıdır" diyen Mevlânâ'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: 'Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.' Diğer yandan, futbol liglerimizdeki heyecana 12 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sezonun geri kalanının ülkemiz ve spor kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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