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Şenol Güneş'ten derbi sonrası büyük operasyon

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta orta üçlüyü Atiba, Medel ve Ljajic'ten oluşturacak olan Şenol Güneş, Caner'i kesecek. Küskün golcü Love'u da takıma monte edecek.

Şenol Güneş'ten derbi sonrası büyük operasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbide oynanan kötü futbol sonrası kadroda revizyona gidecek. Artık ideal 11'ini bulmak isteyen tecrübeli hoca ilk olarak orta sahayı değiştirecek. Derbinin etkisiz isimlerinden Oğuzhan ve Tolgay kulübeye geçecek.

DİRENCİ ARTIRACAK

Güneş, Adem Ljajic'e oyun içi liderliğini verecek. Sırp futbolcunun arkasında ise Atiba-Medel ikilisi olacak. Böylece orta alandaki savunma direnci de yukarıya çekilecek.

CEZALI CANER'E NEŞTER

Sezona kötü başlayan ve kırmızı kart cezalısı olan Caner de Güneş'ten neşteri yiyecek. Artık sol bekte Adriano'yu oynatmayı planlayan başarılı teknik adam, Vagner Love'u da takıma monte ederek forvet sıkıntısı çözmeyi düşünüyor.

(Takvim)

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