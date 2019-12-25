Şenol Güneş'ten EURO 2020 mesajı

A Milli Takım Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş TRTSpor'da açıklamalarda bulundu. ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: "ANDORRA MAÇI BİTTİĞİ ANDAN İTİBAREN..." "Genel olarak iki takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığım için Beşiktaş ile Marbella'da kamptayken görüşmeler yaptığımızda sonuç olumsuz olmuştu. Bizi burada istemeyenler için de konuşma şansları oldu. Sonra Lucescu geldi, gitti ve tekrar buradayız." "EURO 2020'ye Dünyanın gözünün üzerimizde olacağı bir maçla başlayacağız. Andorra maçı bittiği andan itibaren planlamamızı sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarımız, kamp yapacağımız yerler hepsi belli." "Sempatiklik durup dururken olmuyor. Ben takım içinde bir görevliyim. Burası hepimizin. Ben ülkenin heryerindeki insanlar için bu görevi yapıyorum. Her halimizle aynı insanız ve iyi bir takımız. Burada oyuncuların yetenekleriyle birlik beraberlik örtüştüğü için de başarı geldi." "İYİ FUTBOL OYNAMAK İÇİN ÇIKTIK" "Defansta Kaan ve Çağlar vardı elimizde. Sonra Ozan, Merih, Mert ve diğerleri geldi. Stoper ikilisini oluşturmak için farklı alternatiflerimiz olabilirdi. Burada önemli olan kim oynarsa oynasın takıma faydalı olması gerektiğini benimsettik. Aynı şey orta saha için de geçerliydi."

"Şampiyonaya gidecek kadroyu bozmayacağız. Biraz üzerine koymaya çalışacağız. Oynayacağımız hazırlık maçlarında genel performansımızın üzerine çıkacağız. Andorra'ya da Fransa'ya da iyi futbol oynamak için çıktık. Bundan sonra da öyle olacak." "Asıl sermayemiz oynadığımız futbol olacaktır. Geriye dönük olarak baktığımızda ben turnuvanın bizim için olumlu geçeceğini düşünüyorum." "OYNAMAYIP TAKIMDA KALACAKLARINA OYNAYACAKLARI YERE GİTSİNLER" "Forvette bir sıkıntı görmüyorum ekstra sakatlık olmazsa. Şu aşamada değil ama birkaç sene içerisinde hem santrafor hem açık oynayacak oyuncuları takıma katmamız gerekiyor. Oyuncularımız oynamayıp kalacaklarına oynayacakları takımlara gitmeliler." "UEFA'nın İzlanda'ya haksızlık olmasın diye yaptığı diğer tüm takımlara zarar verdi. İzlanda bütün maçları iki içte iki dışta oynadı. Fiziksel olarak zihinsel olarak sıkıntılar yaşanabiliyor. Azerbaycana düştüğümüz için çok mutluyum. Taraftar olarak değil ama seyahat olarak sorun yaşayabiliriz. İki maç arasındaki süreyi 3'ten 4'e çekmeleri gerekiyor. Sakatlık olmaması ve futbolcuıların sağlığı için."

"TEK SIKINTIMIZ..." "Futbol cesurların işidir. Destek verildiği zaman da cesaretin tam olacağını düşünüyoruz. Takımla ilgili tek sıkıntımız, başarıyı yakalayan takımlar toplumun ilgisi ve sevgisiyle de sevinç büyüyünce yenilirse oyuncunun oyun formatı değişiyor. Bu takım daha başarısızlık görmedi. Bu turnuva çok önemli. Sonuç ne olursa olsun bir tecrübe kazanılacaktır." "Liglerin bitimiyle kampa gireceğiz. 10 günlük kamp ailelerle olacak. Hem dinlenme hem çalışma gibi. 26 Mayıs'ta Azerbaycan'la Antalya'da oynayacağız. 1 Haziran'da Hırvatistan'la hazırlık maçımız olacak. 4'ünde Serbest İrlanda ile oynayacağız." "Suat Serdar'la ilgili daha önce girişimler yapılmıştı. Schalke'nin maçını izlemeye gittim. Herşey olumlu giderken birden olmadı. Bulundukları ülkeye gidebilirler buna birşey diyemem ama nereyi seçerlerse seçsinler kalıcı olmayabilirler." "BİZ EĞİTİME 8-10 YIL GERİDE BAŞLIYORUZ" "Profesyonel kulüpler fazla ama uygunluk yok. Amatör ruhu canlandırmak için çalışmalıyız. Cumhurbaşkanımız bize büyük avantaj. Futbolu seviyor. Başkanlar ve yöneticiler sadece maçı kazanmaya yönelik çalışıyor, halbuki futbolu kazanmak için birşeyler yapmalıyız."