Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yönetim Yusuf Şimşek, Mustafa Doğan ve İlhan Mansız’ı önermiş, Şenol Güneş reddetmişti. O dönemde Güneş, Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu’na yardımcılığı konusunda teklif yapmıştı. İki isimden de olumsuz cevap gelmişti.

Son birkaç haftadır Guti ismi gündemde… Real Madrid’in U-19 takımının hocası, Beşiktaş’ın gündemine Zinedine Zidane’ın yerine Real Madrid’in A takımının başına geçeceği günlerde gelmişti. O dönemde Güneş, Guti için “yanıma değil yerime adam aranıyor galiba” sözlerini kullanmıştı. Hatta 4 gün önce Guti ile anlaşıldığı ile ilgili bilgiyi basın mensuplarından alan tecrübeli teknik adam;"Guti bitmiş mi? Bizim haberimiz yok" yanıtını vermişti. .

Tamer Tuna geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılıp, Göztepe’ye giderken “bana teknik direktörlük sözü verilmişti. Ama olmadı” sözlerini kullanmıştı. Radio Marca da, Guti’nin Beşiktaş’la anlaşmasını, “bu sezon asistan gelecek sezon ise birinci teknik direktör olacak” yorumu ile duyurdu.

Şenol Güneş’in yönetimin kendisini ezerek Guti’yi asistan teknik adam olarak Beşiktaş’ın başına getirilmesinden oldukça rahatsız olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Slovakya kampına katılan Fikret Orman’la bir görüşme yaptı. İkilinin konuşmasında Güneş, Guti ile ilgili rahatsızlığını anlattı. Hatta Güneş’in istifayı bile gündeme getirdiği iddia edildi.