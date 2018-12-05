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Şenol Güneş'ten bomba itiraf! Aldığı teklifi açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş'a söz verdiğim için milli takımdan gelen teklifi geri çevirdim" dedi. Şenol Güneş, VAR sistemi ve Galatasaray derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili de konuştu.

Şenol Güneş'ten bomba itiraf! Aldığı teklifi açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Sözcü gazetesinden Lemi Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, hem gündeme hem de milli takıma ilişkin konulara değindi.

"BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİM"
Şenol Güneş, "Beşiktaş'a söz verdim ve mukavele imzaladım. Kulüp işleme sokmadan milli takımdan teklif geldi. Söz verdiğim için, imzam henüz geçerli olmamasına rağmen kaldım ve milli takıma gitmedim. Milli takıma gelen hocaların hepsi; Mustafa Denizli, Fatih Terim de çok başarılı olmuştur, ben de başarılı olmuşumdur. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama milli takımın başındaki hocaya diğer takım hocaları ellerin gelen desteği vermeli" dedi.

"VAR SİSTEMİ ÇOK FAYDALI AMA..."
VAR sistemi hakkındaki görüşlerini paylaşan Güneş, "VAR sistemi çok faydalı. Fakat orta hakemin VAR'A gitmedi ve TV'den izlemesine gerek olmadığını düşünüyorum. Televizyona gitmeden diğer hakemlerden gelen bilgiyle kararın verilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" değerlerdirmesinde bulundu.

"DERBİDE HAKEM KARARLARI DOĞRUYDU"
Başarılı teknik adam Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının doğru olduğunu söyledi. Güneş, "Galatasaray'ın yüksek toplarla oynayacağını biliyorduk O yüzden Necip'i stopere koyduk. Necip-Vida ikilisi iyiydi. Hakemin kararları da doğruydu" dedi.


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Beşiktaş şenol güneş a milli takım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Az efendi olun, dilinizde olmasin efendilik. Erenin eli penalti eyvallah da pozisyon ciftvurusmuydu. Onyekurunun eli eyvallahda oncesinde oyuncunun ayagi kalkiyor ve mudehale geliyor. Yani karar penalti
adamsın şenol bir fb li olarak seninle ülke olarak gurur duyuyoruz
herzamanki tipik şenol güneş işte sahtekarlıkta fiko tüpçü birde şenol yarıiştalar
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