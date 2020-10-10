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Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a tepki

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a tepki

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağımız maç öncesinde konuştu ve Kaan Ayhan'a tepki gösterdi.

Kaan Ayhan'ın sakatlığını ve kamptan ayrıldığını kendi Instagram hesabından açıklamasına tepki gösteren Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız artık, değiştireceğiz. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Dönecek, kendi takımında tedaviye gidecek. Maç içinde bir sorunu oldu, oynama şansı yoktu. O yüzden kamptan çıktı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Futbol pandeminin gölgesinde oynanıyor, takımları etkiliyor. Rusya'nın kalecisi zaten oynamıyordu, sağ bek Fernandes oynamayacak, onlar için önemliydi. Söylenene göre oynamayacak. Rusya iyi takım. Oyun olarak Eylül ayına göre daha iyiyiz, yarın çok daha iyi olmamız gerekiyor kazanmak için.

Eldeki oyunculardan son durumlarına göre çıkabilecek en iyi 11'i sahaya çıkaracağız. Şu anda 5 değişiklik hakkımız da var. İlk 11, sonradan girecek 5 oyuncu da sonuca katkı yapabilir. Elimizde sahaya çıkıp birbiriyle uyumlu oynayabilecek 5 oyuncu çıkacaktır.

"BİRÇOK OYUNCU GEÇ YAŞLARDA ÇIKIYOR"

Efecan oldukça büyük bir çıkış yaptı. Ülkemizde birçok oyuncu çok geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Efecan'ın da eksikleri vardır, bizim de eksiğimiz vardır. Ülkemizde yetenekler var, onlar için hepimizin el birliği ile çalışması gerekiyor.

Eylül ayına göre daha iyiyiz ama ritim olarak hazır olduğumuzu söylemek mümkün değil. Pandeminin gölgesinde çalışıyor oyuncularımız. Bir sürü zorluklar var, rahatsızlanan oyuncu arkadaşlarımız oluyor. Ritim olarak istediğimiz gibi olmasa da eylül ayına göre iyi durumdayız. Umarım iyi oynayıp kazanırız.

"TELAFİ İÇİN İYİ SONUÇ ALMALIYIZ"

Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ofansif ve defansif düşüncemizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Güçlü, 6 puanlı bir takımla oynuyoruz. Rusya ile daha önce de Uluslar Ligi'nde oynadık. Kendi sahamızda sürpriz sonuçla Macaristan'a kaybettik, telafi için iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Umalım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp üstün bir futbolla kazanırız.

Pandemi gölgesinde olduğu için zaman zaman oyuncular etkileniyor. Ben Rusya'yı beğeniyorum. Dinamik, takım oyunu oynayan bir takım. Savunmadaki eksikleri giderebilecek bir oyun yapısı var. Maçın zorluğunu biliyoruz.

"KASIM AYINDAKİ MAÇ İSTANBUL'DA"

Kasım ayındaki Rusya maçı, Galatasaray'ın stadında, İstanbul'da oynanacak. Bugünden belli stadımız. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. İstanbul'da kalıp oynamak istiyoruz. Pandemi ortadan kalkarsa, birçok şehre gidebiliriz, bütün taraftarlarla buluşmak istiyoruz.

Oyuncunun önce yeteneği ve karakteri olmalı, atletik özellikler daha sonra gelir. Ben değil, biz anlayışında olunca oyuncu, başarılı olabilir. Yeter ki imkan verilsin.

Ben öğretmenliği seviyordum, eğitimi seviyordum. Öğretme ve öğrenmenin insanlık tarihine büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Bugün baktığımızda, sağlıkçılara ne kadar iş düştüğünü görüyoruz. Sağlığı birinci plana, eğitimi ikinci plana koyuyoruz. Ama adalet de çok önemli. Bir mesleği olan insan da spor ve sanatla iç içe olmalı. Spor ve sanat, insanların nefes aldığı alanlardır.

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