SPOR

Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Bana gelen bir şey yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 18:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon sonuna kadar hem A Milli Takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştıracağı iddialarıyla ilgili olarak konuştu. Şenol Güneş "Bana gelen bir şey yok" demekle yetindi.

Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Bana gelen bir şey yok

Bursaspor maçı öncesi konuşan Şenol Güneş, milli takım iddialarının sorulması üzerine "Ayrılıkla ilgiili benim bilgim yok. Bana yansıyan sorular, bir sürü şeyler geliyor ama onlara dönersek zaten işi bırakmak gerekiyor. Şu anda Bursaspor maçı daha önemli. Dalgalar nereye gidiyor, onu bilmiyorum. Zamanı gelince konuşuruz. Sosyal medya bana 3 senelik sözleşme yapıyordu, şimdi de gönderiyor" ifadelerini kullandı.


PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyorFenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor
Kagawa'dan flaş itiraf!Kagawa'dan flaş itiraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

MHK'dan Alper Ulusoy kararı

MHK'dan Alper Ulusoy kararı

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haysiyetsiz karaktersiz birisin sen! Laf cambazı içi pis bir insansın! Bir besıktaslı olarak senden nefret edıyorum. Senin gibiler gitsin siyasetçi olsun!
Bjk kümeye bitti beşiktaşın davası
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırdı

Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a destek

Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Bana gelen bir şey yok

Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması

Şener Özbayraklı Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

Kagawa: İspanya'da oynamak benim çocukluk hayalim

Kagawa'dan flaş itiraf!

İlhan Mansız'ın 4 aydır para alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edildi

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Tahkim Kurulu Ricardo Quaresma'nın 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim'den Quaresma kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.