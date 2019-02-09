Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması: Bana gelen bir şey yok

Bursaspor maçı öncesi konuşan Şenol Güneş, milli takım iddialarının sorulması üzerine "Ayrılıkla ilgiili benim bilgim yok. Bana yansıyan sorular, bir sürü şeyler geliyor ama onlara dönersek zaten işi bırakmak gerekiyor. Şu anda Bursaspor maçı daha önemli. Dalgalar nereye gidiyor, onu bilmiyorum. Zamanı gelince konuşuruz. Sosyal medya bana 3 senelik sözleşme yapıyordu, şimdi de gönderiyor" ifadelerini kullandı.



